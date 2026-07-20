«Сложная, но контролируемая»: Балицкий о ситуации в Энергодаре Балицкий: в Энергодаре сложилась сложная, но контролируемая ситуация

Энергодар находится в сложной ситуации из-за атак ВСУ, признал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Тем не менее глава региона отметил, что обстановка остается контролируемой. Разговор опубликовали на сайте Кремля.

Конечно же, важнейший вопрос — это город атомщиков (Энергодар. — NEWS.ru). Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая, — заявил Балицкий.

По его словам, ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре из-за отсутствия успехов на фронте. Глава Запорожья отметил, что Вооруженные силы России принимают все меры для защиты города, а силовики Энергодара понимают поставленную перед ними задачу. При этом он признал, что на сегодняшний день в мире нет универсальных средств против беспилотной авиации.

Ранее Балицкий в разговоре с Путиным отметил, что успешность атак украинских БПЛА по Запорожской области значительно снизилась. По его словам, российская ПВО постоянно совершенствуются. Кроме того, ВС РФ применяют новые средства для защиты города.