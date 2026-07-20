Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 12:40

«Сложная, но контролируемая»: Балицкий о ситуации в Энергодаре

Балицкий: в Энергодаре сложилась сложная, но контролируемая ситуация

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи Президент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи Фото: Александр Казаков/POOL/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Энергодар находится в сложной ситуации из-за атак ВСУ, признал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Тем не менее глава региона отметил, что обстановка остается контролируемой. Разговор опубликовали на сайте Кремля.

Конечно же, важнейший вопрос — это город атомщиков (Энергодар. — NEWS.ru). Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая, — заявил Балицкий.

По его словам, ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре из-за отсутствия успехов на фронте. Глава Запорожья отметил, что Вооруженные силы России принимают все меры для защиты города, а силовики Энергодара понимают поставленную перед ними задачу. При этом он признал, что на сегодняшний день в мире нет универсальных средств против беспилотной авиации.

Ранее Балицкий в разговоре с Путиным отметил, что успешность атак украинских БПЛА по Запорожской области значительно снизилась. По его словам, российская ПВО постоянно совершенствуются. Кроме того, ВС РФ применяют новые средства для защиты города.

Власть
Евгений Балицкий
Энергодар
атаки ВСУ
Кремль
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвич лишился круглой суммы, купив золотые слитки по совету мошенников
Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за зараженных окорочков
Подаренный Трампу самолет Air Force One отправят на доработку
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать ипотеку на загородный дом
Возгорание произошло в одном из элитных ЖК Москвы
Одесса горит день за днем, Нацполиция «спалилась»: удары по Украине 20 июля
Аналитик объяснил, с чем связан рост банковских ставок по коротким вкладам
«Заткни пасть»: появилось видео перед нападением на туристку в Грузии
Стало известно, где похоронили жену Александра Маслякова
Священника арестовали за изнасилование 17-летней девушки
Стали известны детали жизни погибшего мотоциклиста-инспектора ДПС
Озвучен средний возраст россиянок, рожающих первенца
Мощный пожар охватил склады в Чите
«Не кормят, не снабжают»: в ВС России объяснили дезертирство из ВСУ
Стало известно, как изменились объемы поставок грузинского вина в Россию
Риелтор ответил, что снижает эффективность работы кондиционера в доме
Дезинсектор раскрыл, как эффективно избавиться от муравьев в доме
Педиатр перечислил риски пассивного курения вейпов
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе App Store
В Госдуме назвали ошибкой льготную ипотеку под 8%
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.