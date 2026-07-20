Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 12:28

Балицкий объяснил неудачи ВСУ совершенствованием российской ПВО

Балицкий: эффективность дронов ВСУ в Запорожской области значительно снизилась

ПВО ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эффективность дронов ВСУ в Запорожской области значительно снизилась, заявил глава региона Евгений Балицкий во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Губернатор отметил, что средства защиты от воздушных атак совершенствуются. Запись разговора опубликовали на сайте Кремля.

Могу сказать, к чести военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов. Надо сказать, что средства, которые применяются, все время совершенствуются. Есть новые способы применяемые, есть новые средства, которые применяют Вооруженные Силы, — заявил Балицкий.

Он рассказал, что все энергетические объекты в области взяты под контроль. Армия также удерживает дорогу Р-280. По ней доставляют снабжение в Крым.

Ранее Балицкий раскрыл, что ВСУ «кошмарят» жителей Энергодара ударами по гражданской инфраструктуре. Он отметил, что украинские военнослужащие бьют по аптекам и населенным пунктам. С его слов, противник использует такую тактику в связи с отсутствием успехов на фронте.

Власть
Евгений Балицкий
Владимир Путин
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный ливень сменит жаркую «тропическую ночь»: прогноз погоды в Москве
Правоохранители занялись блогершей, гулявшей голой по Москве
Москвич лишился круглой суммы, купив золотые слитки по совету мошенников
Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за зараженных окорочков
Подаренный Трампу самолет Air Force One отправят на доработку
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать ипотеку на загородный дом
Возгорание произошло в одном из элитных ЖК Москвы
Одесса горит день за днем, Нацполиция «спалилась»: удары по Украине 20 июля
Аналитик объяснил, с чем связан рост банковских ставок по коротким вкладам
«Заткни пасть»: появилось видео перед нападением на туристку в Грузии
Стало известно, где похоронили жену Александра Маслякова
Священника арестовали за изнасилование 17-летней девушки
Стали известны детали жизни погибшего мотоциклиста-инспектора ДПС
Озвучен средний возраст россиянок, рожающих первенца
Мощный пожар охватил склады в Чите
«Не кормят, не снабжают»: в ВС России объяснили дезертирство из ВСУ
Стало известно, как изменились объемы поставок грузинского вина в Россию
Риелтор ответил, что снижает эффективность работы кондиционера в доме
Дезинсектор раскрыл, как эффективно избавиться от муравьев в доме
Педиатр перечислил риски пассивного курения вейпов
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.