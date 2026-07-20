Балицкий объяснил неудачи ВСУ совершенствованием российской ПВО

Эффективность дронов ВСУ в Запорожской области значительно снизилась, заявил глава региона Евгений Балицкий во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Губернатор отметил, что средства защиты от воздушных атак совершенствуются. Запись разговора опубликовали на сайте Кремля.

Могу сказать, к чести военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов. Надо сказать, что средства, которые применяются, все время совершенствуются. Есть новые способы применяемые, есть новые средства, которые применяют Вооруженные Силы, — заявил Балицкий.

Он рассказал, что все энергетические объекты в области взяты под контроль. Армия также удерживает дорогу Р-280. По ней доставляют снабжение в Крым.

Ранее Балицкий раскрыл, что ВСУ «кошмарят» жителей Энергодара ударами по гражданской инфраструктуре. Он отметил, что украинские военнослужащие бьют по аптекам и населенным пунктам. С его слов, противник использует такую тактику в связи с отсутствием успехов на фронте.