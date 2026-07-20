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20 июля 2026 в 12:09

Двое россиян пострадали при атаках ВСУ на один регион

Двое жителей Белгородской области пострадали при ударах ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Шебекинском и Белгородском округах Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали два мирных жителя, сообщил региональный оперштаб. Оба мужчины госпитализированы.

При очередных ударах ВСУ пострадали два мирных жителя. В Шебекинском округе в селе Красная Поляна FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног бригада скорой транспортирует в Городскую больницу № 2 г. Белгорода. <…> В селе Беломестном Белгородского округа беспилотник ударил по коммерческому объекту. Мужчину, который получил рваную рану надключичных областей, скорая помощь доставляет в Городскую больницу № 2 г. Белгорода, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Егор Ковальчук сообщил, что один человек погиб и 13 получили ранения в результате атак ВСУ на территорию Брянской области. Среди пострадавших — водитель пожарной машины, выехавший на тушение пожара в поселке Белая Березка, а также жители Погарского и Стародубского районов. За прошедшие сутки над территорией региона уничтожено 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнил врио губернатора.

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