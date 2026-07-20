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20 июля 2026 в 10:11

Власти сообщили о погибшем при атаке ВСУ на российский регион

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Брянскую область

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Один человек погиб и 13 получили ранения в результате атак ВСУ на территорию Брянской области, сообщил в Telegram врио губернатора Егор Ковальчук. Среди пострадавших — водитель пожарной машины, выехавший на тушение пожара в поселке Белая Березка, а также жители Погарского и Стародубского районов.

Один человек погиб, 13 человек ранено в результате атак украинских террористов. Смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на тушение пожара. Трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Ранены жители в Погарском и Стародубском районах, — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки над территорией региона уничтожено 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнил врио губернатора. По его словам, атаки ВСУ отражали подразделения ПВО Минобороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Ранее представитель СК России Светлана Петренко заявила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массированной атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Подмосковья, в результате которой пострадали люди. По ее словам, дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт).

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Егор Ковальчук
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