Следственный комитет завел дело после атаки дронов на Подмосковье СК России квалифицировал атаку украинских БПЛА на Подмосковье как теракт

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массированной атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Подмосковья, в результате которой пострадали люди, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в МАКСе. Она уточнила, что дело заведено по статье 205 УК РФ.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки (ст. 205 УК РФ), совершенной вооруженными формированиями Украины в Московском регионе в ночь на 20 июля. В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома в Московской области пострадали мирные граждане, — отмечается в сообщении.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в больницах остаются 40 человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на логистический центр в Подмосковье. По его словам, состояние семи пациентов врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Кузнецов также отметил, что еще 29 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.