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19 июля 2026 в 09:52

Раскрыто состояние пострадавших при массированной атаке ВСУ в Подмосковье

Кузнецов: 40 пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье остаются в больницах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В больницах остаются 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит РИА Новости, состояние семи из них медики оценивают как тяжелое, оставшиеся — в состоянии средней степени тяжести.

На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье. Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести, — сказал Кузнецов.

Чиновник отметил, что еще 29 пострадавших обратились за амбулаторной помощью. Он подчеркнул, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, координацией занимается Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате ударов БПЛА по Подмосковью пострадал 61 человек. По его словам, девять из них находятся в тяжелом состоянии, еще 31 получил травмы средней тяжести.

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