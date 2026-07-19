Раскрыто состояние пострадавших при массированной атаке ВСУ в Подмосковье Кузнецов: 40 пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье остаются в больницах

В больницах остаются 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит РИА Новости, состояние семи из них медики оценивают как тяжелое, оставшиеся — в состоянии средней степени тяжести.

На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье. Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести, — сказал Кузнецов.

Чиновник отметил, что еще 29 пострадавших обратились за амбулаторной помощью. Он подчеркнул, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, координацией занимается Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате ударов БПЛА по Подмосковью пострадал 61 человек. По его словам, девять из них находятся в тяжелом состоянии, еще 31 получил травмы средней тяжести.