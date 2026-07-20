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20 июля 2026 в 12:28

Российские военные взяли под полный контроль трассу «Новороссия»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Трасса Р-280 «Новороссия» полностью взята под контроль российскими войсками, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. По его словам, ВС РФ также контролируют все энергетические объекты региона, сообщается на сайте Кремля.

Все энергетические объекты взяты под контроль. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем, и, могу сказать, к чести военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов, — заявил Балицкий.

Ранее Балицкий заявил, что украинские военнослужащие «кошмарят» жителей Энергодара, нанося удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, ВСУ проводят подобные террористические атаки из-за неудач на фронте.

До этого стало известно об атаке украинского дрона по многоквартирному жилому дому в центре города Васильевки. В результате целенаправленного удара пострадали две мирные жительницы, они госпитализированы в местную больницу. Квартиры в доме получили серьезные повреждения.

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