Российские руферы сменили адвоката по делу в США Российские руферы Биркус и Николау сменили адвоката в США

Российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау сменили адвоката по делу в США, передает ТАСС. Согласно материалам дела, вместо Джейсона Крински их интересы теперь представляет Александра Конлон.

Она работает в нью-йоркской юридической фирме Sher Tremonte с 2025 года, а ранее была сотрудником Kaplan Hecker & Fink и клерком федерального судьи Нины Моррисон. В 2021 году правозащитница вошла в списки «Лучшие женщины-адвокаты Нью-Йорка» и «Восходящие звезды» по версии рейтинга Super Lawyers.

Ранее полиция Нью-Йорка задержала двух человек, которые забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене. Они подняли с собой на шпиль плакат с надписью «Когда сила любви победит любовь к власти, в мире наступит мир». По данным некоторых источников, на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг взобрались русский руфер Иван Биркус (Иван Кузнецов) и его подруга Анжела Николау. Обе персоны довольно известны, про них на Netflix вышел документальный фильм Skywalkers.

Кроме того, сообщалось, что Руферам, которые проникли на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, грозит лишение свободы на срок до года или штраф до $1 тыс. (78 тыс. рублей). Согласно действующим нормам, в мегаполисе запрещено забираться на любые объекты высотой более 50 футов (15 м).