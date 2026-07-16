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16 июля 2026 в 10:25

Руферы забрались на шпиль Кунсткамеры в Петербурге

Вид на здание Кунсткамеры в Санкт-Петербурге Вид на здание Кунсткамеры в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пара руферов забралась на шпиль здания Кунсткамеры в Санкт-Петербурге и устроила экстремальную фотосессию. Оказавшись на вершине музея, молодые люди позировали и снимали все на камеру, а затем выложили в соцсети.

Для экстремалов это не первая покоренная высотка — до этого они уже забирались на другие шпили и крыши города. Отмечается, что видеозапись прогулки по вершине Кунсткамеры может заинтересовать правоохранительные органы.

Ранее силовики Санкт-Петербургской Росгвардии и сотрудники службы безопасности Государственного Эрмитажа задержали двух руферов, которые забрались на крышу Зимнего дворца. Ребят на крыше заметил один из охранников музея, который доложил о них силовикам.

До этого американский адвокат Аркадий Бух заявил, что россиянам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову, которые забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, по американскому законодательству может грозить наказание в виде более чем 10 лет лишения свободы. При этом фактически приговор может оказаться значительно мягче.

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