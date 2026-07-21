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21 июля 2026 в 03:52

Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в оперативном штабе в Telegram-канале. Представители ведомства призвали людей, которые находятся на мосту или в зоне досмотра, сохранять спокойствие.

Оперштаб отметил важность выполнения указания сотрудников транспортной безопасности. Других подробностей не приводится.

Ранее более 1,6 тыс. автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом после почти 12-часового перекрытия движения. После открытия переправы со стороны Тамани ожидали проезда около 850 машин, время ожидания превышало два часа.

До этого жителя Джанкойского района Крыма приговорили к четырем годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, связанных с террористической и экстремистской деятельностью.

Кроме того, семь поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно, задержались в пути из-за временного закрытия Крымского моста. После открытия переправы составы продолжали движение с опозданием.

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