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21 июля 2026 в 02:52

Раскрыто, что стало с осужденным по делу поджога «Полигона»

Осужденный за пожар в клубе «Полигон» Ионкин выполняет задачи в зоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме Станислав Ионкин находится в зоне СВО на территории Украины, передает ТАСС. Уточняется, что виновный попросил дать ему возможность искупить вину.

Станислав Ионкин, попросивший дать ему возможность искупить вину, убыл в зону боевых действий на СВО на территории Украины, где уже выполняет поставленные боевые задачи, — сказано в сообщении.

По данным источника, после вынесения приговора Ионкин подписал контракт с Минобороны РФ. Его адвокат Юрий Хромцов не подтвердил, но и не опроверг информацию о нахождении подзащитного в зоне спецоперации.

Ранее подросток попытался поджечь автозаправочную станцию в поселке Бугры Ленинградской области. Юноша метнул бутылку с зажигательной смесью на территорию АЗС и затем убежал. На данный момент полицейские разыскивают злоумышленника. Предположительно, несовершеннолетний мог действовать под влиянием мошенников.

До этого пресс-служба СК РФ проинформировала, что в Екатеринбурге 17-летнему жителю Свердловской области предъявлено обвинение в совершении диверсии на ж/д объекте. Суд избрал для несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу. Как установило следствие, в начале июля фигурант вступил в контакт с неизвестным через интернет и согласился на преступление.

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