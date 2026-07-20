В Минобороны России раскрыли масштабы потерь ВСУ за сутки Минобороны России: потери ВСУ за сутки превысили 1400 человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 1410 военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны России в МАКСе. Наибольшие потери зафиксированы в зонах действия группировок войск «Восток» и «Центр», где противник лишился более 500 и свыше 350 бойцов соответственно.

На участке ответственности объединения «Север» уничтожено свыше 145 военнослужащих ВСУ. Группировка «Запад» уничтожила до 210 солдат противника, «Юг» — более 140, «Днепр» — более 60.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что российские военные уничтожили штурмовые группы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» на Харьковском направлении. По их данным, подразделения противника были выявлены разведкой во время выдвижения в район Казачьей Лопани.

До этого сообщалось, что бойцы антитеррористического подразделения специального назначения «Горыныч» Донецкого управления ФСБ уничтожили на окраине Константиновки пункт управления БПЛА ВСУ. Также были поражены три пункта дислокации украинских диверсантов.

Также стало известно, что ВС РФ с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, которые использовались для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ. Наибольшее число судов пришлось на 14 и 15 июля.