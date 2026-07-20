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20 июля 2026 в 07:07

В районе Константиновки разгромлены базы украинских диверсантов

В Константиновке уничтожили пункт управления БПЛА и базы диверсантов ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бойцы антитеррористического подразделения специального назначения «Горыныч» Донецкого управления ФСБ уничтожили на окраине Константиновки пункт управления БПЛА ВСУ, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Также были поражены три пункта дислокации украинских диверсантов.

Антитеррористическое подразделение специального назначения «Горыныч» регионального управления ФСБ России ведет охоту на украинских диверсантов и операторов БПЛА на окраинах Константиновки. Бойцы ФСБ выявили и уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и три пункта дислокации украинских диверсантов, — говорится в сообщении.

Операция проводилась в ходе работы по выявлению диверсионных групп и операторов беспилотников противника. По данным УФСБ, в результате действий операторов беспилотников подразделения «Горыныч» были ликвидированы 10 боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, которые использовались для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ. Наибольшее число судов пришлось на 14 и 15 июля.

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