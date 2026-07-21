В Британии назначили нового главу Минобороны

Бывший глава Минздрава Великобритании Уэз Стритинг назначен министром обороны страны, говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10. В документе отмечается, что король Великобритании Карл III утвердил назначение Стритинга на должность в правительстве Энди Бернэма.

Уэз Стритинг ушел со своего поста в мае текущего года. Он сам претендовал на должность премьер-министра, прежде чем оказать поддержку Бернэму.

Ранее стало известно, что Бернэм назначил Эда Милибэнда главой МИД нового лейбористского правительства, сообщила канцелярия на Даунинг-стрит, 10. В заявлении отмечалось, что король утвердил назначение его на должность министра иностранных дел по делам содружества и развития.

До этого сообщалось, что Энди Бернэм стал новым лидером Лейбористской партии Великобритании и занял пост премьер-министра, объявила глава Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд. Так, 56-летний политик вступил в новую должность 20 июля. Он сменил на Даунинг-стрит Кира Стармера, который решил покинуть должность.