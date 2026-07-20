В Британии назначили нового главу МИД

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм назначил Эда Милибэнда главой МИД нового лейбористского правительства, сообщила канцелярия на Даунинг-стрит, 10. В заявлении отмечается, что король утвердил назначение его на должность министра иностранных дел по делам содружества и развития.

Ранее Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности в правительстве Кира Стармера. С сентября 2010 года по май 2015 года он возглавлял Лейбористскую партию, а в правительстве Гордона Брауна МИД Великобритании руководил его старший брат Дэвид Милибэнд.

Ранее сообщалось, что Энди Бернэм стал новым лидером Лейбористской партии Великобритании и занял пост премьер-министра, объявила глава Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд. 56-летний политик вступил в новую должность 20 июля.

До этого украинский премьер-министр Сергей Корецкий заявил: временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины назначили Андрея Сибигу. Также должность министра обороны временно занял Евгений Хмара. Правительство поставило их на эти посты с одобрения президента Украины Владимира Зеленского.