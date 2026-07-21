Израиль назвал цель создания пилотных зон в Ливане Израиль назвал разоружение «Хезболла» целью пилотных зон в Ливане

Создание «пилотных зон» на юге Ливана, откуда планируется вывод войск Израиля, направлено на разоружение движения «Хезболла», заявил ТАСС израильский военный источник. При этом окончательные рамки данного проекта пока не определены.

Целью проекта по созданию пилотных зон является разоружение «Хезболла» и изъятие незаконного оружия. Пилотный проект является проверкой суверенных возможностей ливанских вооруженных сил в пилотных зонах в трех деревнях, — отметил инсайдер.

Уточняется, что инициатива предполагает оценку способности ливанской армии самостоятельно контролировать указанные территории. В частности, речь идет о тестировании полномочий вооруженных сил Ливана в трех конкретных населенных пунктах после ухода иностранных военнослужащих.

Собеседник агентства также подчеркнул, что на текущем этапе детали реализации этого механизма еще находятся в стадии обсуждения. Окончательное утверждение параметров процесса пока не состоялось.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявил о приверженности американским договоренностям и намерении окончательно прекратить вражду с Израилем. В свою очередь, израильская армия подчеркнула, что сохранит присутствие в буферной зоне на юге Ливана до полного обеспечения безопасности севера страны.