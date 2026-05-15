15 мая 2026 в 14:31

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тюменью

В Тюменской области легкомоторный самолет выполнил жесткую посадку, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, инцидент произошел в 70 километрах от Тобольска. Воздушное судно «Моран-Солнье» совершало санкционированный полет. На борту находились два человека, их вертолетом доставили в Тобольск.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае. У воздушного судна поврежден фюзеляж, люди не пострадали. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По этому факту организована проверка.

До этого самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета. Там приостанавливали прием и отправку рейсов. Руководство аэропорта отметило, что ситуация находится под контролем.

До этого сообщалось, что самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме. Посадка была незапланированной. Известно, что на борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

