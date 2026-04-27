27 апреля 2026 в 11:33

Экс-мэр получил пять лет колонии за взятки в сфере благоустройства

Суд приговорил главу поселения Тюменской области к пяти годам колонии за взятки

Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего главу Вагайского поселения Тюменской области к пяти годам колонии строгого режима, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, чиновник получил 1,7 млн рублей взятки от бизнесмена за фиктивную приемку работ по благоустройству.

В 2022-2024 годах подсудимый получил три взятки в общей сумме более 1,7 млн рублей от предпринимателя за заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории поселения, беспрепятственную приемку и оплату этих работ, — уточнили правоохранители.

Также экс-мэра лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет. Сумма взяток была конфискована в доход государства.

Ранее прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, а также с аффилированных с ним лиц. Установлено, что экс-чиновник участвовал в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
