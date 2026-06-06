Пожар на тюменском НПЗ локализован

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе удалось локализовать, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем канале в мессенджере МАКС. Губернатор отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе локализован. Пострадавших нет, — заявил он.

Глава региона поблагодарил сотрудников МЧС и другие экстренные службы за слаженную и оперативную работу на месте ЧП. Он также сообщил, что все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия.

Ранее сообщалось, что утром 6 июня на одной из установок систем очистки Тюменского НПЗ произошло возгорание из-за нарушения технологического процесса. К месту происшествия были оперативно направлены все экстренные службы, пожару присвоили высокий уровень опасности.

До этого в Пеновском округе Тверской области от падения обломков украинского дрона загорелся дачный дом. Там пострадали три человека. Значительная часть строения повреждена. Экстренные службы уже обследовали место происшествия.