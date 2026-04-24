С бывшего вице-мэра российского города потребовали взыскать 328 млн рублей

Прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, а также с аффилированных с ним лиц, сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что экс-чиновник участвовал в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года.

Ранее суд взыскал в доход государства имущество бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова, включая наручные часы, жилой дом и 30 млн рублей. Также у экс-чиновника изъяли нежилое помещение стоимостью 10 млн рублей. Общая стоимость обращенного в счет штрафа имущества превысила 46 млн рублей. Помимо этого, он получил 19 лет колонии строгого режима.