Редчайшие драгоценности нашли при реставрации старинного особняка в России Клад нашли в бывшем особняке купеческой династии Кузнецовых в Нижнем Новгороде

Во время ремонтно-реставрационных работ в бывшем особняке купеческой династии Кузнецовых в Нижнем Новгороде был найден уникальный клад с ювелирными изделиями, сообщила пресс-служба Нижегородского музея-заповедника. В настоящее время в этом здании располагается военно-медицинская служба областного УФСБ России.

Найденный клад насчитывает 25 ювелирных украшений, преимущественно женских. Все они изготовлены из золота и украшены драгоценными камнями высочайшего класса. Некоторые из найденных предметов принадлежат знаменитым ювелирным фирмам Российской империи.

Особое внимание исследователей привлекли обручальные кольца, на внутренней стороне которых выгравированы имена владельцев дома — Филетера Павловича Кузнецова и его жены Валентины Васильевны. Украшения станут частью новой выставки «Семейные ценности», которая пройдет в усадьбе Рукавишниковых.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы откроется выставка «Северный морской путь: 500 лет покорения Арктики». Экспозиция будет доступна до 12 июля в мультимедийном пространстве «Большая страна». Проект проиллюстрирует путь по формированию Севморпути длиной в пять столетий — от первых попыток осмыслить северные маршруты до инфраструктуры XXI века.