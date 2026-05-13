Выставка на тему покорения Арктики откроется в центре Москвы

В центре Москвы 15 мая откроется выставка «Северный морской путь: 500 лет покорения Арктики». Экспозиция будет доступна до 12 июля в мультимедийном пространстве «Большая страна». Проект проиллюстрирует путь по формированию Севморпути длиной в пять столетий — от первых попыток осмыслить северные маршруты до инфраструктуры XXI века.

Северный морской путь — это не просто транспортная артерия. Это история о силе характера человека и технологиях: о решениях, которые сначала кажутся невозможными, а потом становятся частью реальности. Мы собрали воедино несколько веков: от первых идей и экспедиций до современной навигации и мощи ледокольного флота, и представили эту историю через призму фото- и видеоматериалов, сделав ее понятной, эмоциональной и выразительной. Нам важно, чтобы посетитель не просто «прочитал справку», а прочувствовал маршрут и понял, почему Арктика стала пространством силы, науки и будущего, — отметила основатель и руководитель проекта «Большая Страна» Мария Айзина.

В экспозицию войдут редкие фото- и видеоматериалы арктических экспедиций, которые визуализируют Северный морской путь и расскажут истории о мореплавателях, ученых, капитанах, благодаря которым появился этот ключевой транспортный коридор XXI века. На выставке представят работы фотографа, режиссера-документалиста и путешественника-исследователя Леонида Круглова. Помимо этого, в рамках выставки проведут ежедневные показы фильмов «В Арктику» и «Великий северный путь».

