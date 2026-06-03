Конфликт в Театре сатиры: низкие зарплаты, «плохие спектакли» — подробности

Следом за народной артисткой России Аленой Яковлевой, сообщившей о конфликтной ситуации внутри Театра сатиры, заговорили и другие артисты. Они обвиняют художественного руководителя учреждения Евгения Герасимова в якобы некорректном отношении к служебным обязанностям и многом другом. Что ответил сам Герасимов, как примириться двум сторонам конфликта — разбирался NEWS.ru.

Почему артисты бегут из Театра сатиры

Ранее Яковлева заявила, что Театр сатиры начали покидать ведущие артисты. Основной причиной их ухода она назвала несогласие с позицией художественного руководителя.

«Создается впечатление, что наш театр начался с прихода нового руководителя — Евгения Герасимова. Но это не так. Мы, кстати, Евгения Владимировича поддержали, когда он к нам пришел. Он обещал нам худсовет, потом сказал, что категорически против… Почти все инсценировки пишет его сын Владимир Герасимов, в спектаклях играют сам Евгений Владимирович и артистка Янина Студилина (Студилина не состоит в штате Театра сатиры. — NEWS.ru)», — рассказала Яковлева NEWS.ru.

Она уточнила, что театр покинули Андрей Барило, Юрий Нифонтов, Олег Кассин, Константин Карасик, Александр Чевычелов, Ангелина Стречина и другие артисты, «замечательные, талантливые».

Актер Константин Карасик, служивший в «Сатире» 25 лет и недавно уволившийся, в беседе с NEWS.ru подтвердил слова Алены Юрьевны. Он сказал, что после назначения Евгения Герасимова театр «очень изменился». По мнению Карасика, «спектакли пекут как пирожки» — каждые две недели новая постановка. «Это становится похоже на самодеятельность. А нас учили другому, более тщательному подходу к подготовке постановок — и в институте, и прекрасный Александр Анатольевич Ширвиндт. Поэтому я ушел», — сообщил собеседник.

Заслуженный артист России Юрий Борисович Нифонтов напомнил NEWS.ru, что Евгений Герасимов — депутат Московской городской думы. Должность предполагает серьезную нагрузку, считает Нифонтов. Он добавил, что не менее ответственен и статус худрука в одном из крупнейших столичных театров. Возможно ли быть хорошим депутатом, худруком и актером одномоментно без потери качества выполнения должностных обязанностей — большой вопрос, выразил сомнение актер.

Он процитировал слова Герасимова, сказанные в одном из интервью, где тот называл работу в Театре сатиры своим «хобби». На первом месте, мол, остается Мосгордума. Формулировка показалась Юрию Борисовичу оскорбительной. «Хобби — это марки собирать, понимаете?» — возмущен Нифонтов.

Доказывать, что «белое — это белое», артист, по его словам, не стал. Решил: нервов не хватит — проще уволиться.

Алена Яковлева увольняться не собирается. «Дарить театр, в котором я провела столько лет жизни, чужим людям? С какой стати? Я сказала честно, что не уйду из театра», — заявила она NEWS.ru.

Алена Яковлева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему артисты Театра сатиры подрабатывают курьерами

Недовольны артисты и размером доходов, которые, по их словам, весьма упали. Актер Константин Карасик сказал NEWS.ru, что «при Герасимове ввели новую систему оплаты труда». «Дают какие-то непонятные баллы за спектакли, которые ты должен заработать. Допустим, главная роль [в постановке] стоит 7000, второстепенные — 5000, есть даже роли, за которые платят 2–3 тысячи рублей. При этом многие главные роли играет худрук. Представляете, сколько спектаклей нужно сыграть обычному артисту, чтобы заработать хоть что-то?» — возмущается собеседник.

При этом большинство действующих сотрудников театра молчат, добавил Карасик. Он напомнил, что в 2021 году к Театру сатиры присоединили бывший театр Джигарханяна. Труппа увеличилась, это значит, что всегда найдут, кем заменить «несогласных». Даже увольнять не обязательно, достаточно не продлить договор: у всех актеров они срочные — на год, уточнил собеседник.

Нифонтов рассказал, что молодые артисты вынуждены подрабатывать курьерами, поскольку денег «катастрофически не хватает». «Артисты академического театра — и вдруг курьеры! В голове не укладывается, как такое может быть», — переживает артист.

Артисты Театра сатиры Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Александр Чевычелов предположил, что профильным органам стоит обратить более пристальное внимание театру. «Почему в спектаклях играет приглашенная артистка Студилина, действительно ли она получает завышенные гонорары? Почему эти роли не могут играть наши штатные актрисы такого же возраста и типажа, неужели Студилина — выдающаяся, незаменимая? Почему тексты новых спектаклей напоминают выдержки из работы искусственного интеллекта? Хотелось бы получить ответы на эти вопросы», — сказал NEWS.ru артист.

Что ответил Герасимов на обвинения

Председатель Московской городской территориальной организации Российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина сказала NEWS.ru, что артисты Театра сатиры пожаловались и в ее организацию. Пока пытаются договориться миром, отметила она. Например, на днях в «Сатире» прошло общее собрание, на котором присутствовал и худрук. Собрались внести изменения в положение об оплате труда, в коллективный договор и ПВТР (Правила внутреннего трудового распорядка). Герасимов заявил, что все замечания артистов будут учтены, сказала Фомина.

На звонок NEWS.ru Герасимов ответил: «Вы посмотрите, кто уходит. Я не собираюсь комментировать. И не хочу вступать в полемику».

Критик Марина Райкина в беседе с NEWS.ru сказала, что переговорила с Герасимовым — он пообещал прислушаться к мнению коллектива. «Евгений сказал мне, что система зарплат и гонораров будет пересмотрена. Если этого не произойдет, то я бы посоветовала коллективу жаловаться в Союз театральных деятелей», — сказала она.

Евгений Герасимов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кроме того, подчеркнула критик, артисты могут обратиться за помощью в профсоюз департамента культуры Москвы. Ведомство помогало артистам театра имени М. Ермоловой и театра Российской армии, когда там возник конфликт между труппой и руководством.

Адвокат Сергей Жорин порекомендовал актерам, если их претензии не будут учтены, писать в прокуратуру. Что же касается претензий к качеству спектаклей, по его словам, это сложный творческий вопрос, к трудовым спорам он не относится.

Бывший первый зампредседателя СТД народный артист России Евгений Стеблов — он проработал на этой должности более 20 лет — назвал конфликт внутри Театра сатиры «бездоказательным». «Низкое качество постановок — это абстрактный разговор. Творчество вообще субъективно: один так видит, второй — по-другому. Это бессмысленный и бездоказательный спор», — полагает Евгений Юрьевич.

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