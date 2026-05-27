Снова скандал. В «Покровка.Театр» ввели чаевые: реакция актеров, профсоюза

В учреждении культуры «Покровка.Театр» ввели систему так называемых чаевых для актеров. Зритель может перевести деньги для артиста, игра которого ему особенно понравилась, через электронный сервис. Инициатива вызвала эмоциональные отклики в театральной среде и у зрителей. Как отнеслись к этому актеры, что говорят театральные менеджеры и как отреагировали соцсети — в материале NEWS.ru.

Как работает система чаевых в «Покровка.Театр»

В буфете «Покровка.Театр» появилась табличка с QR-кодом, по которому можно перевести чаевые понравившемуся актеру, отблагодарив его за игру на сцене. Для безналичного перевода используется известная цифровая платформа, перевести можно от 100 рублей. Зритель сканирует QR-код, переходит на сайт, выбирает артиста и делает донат.

Вроде бы положительная идея — дать возможность публике отблагодарить деньгами актера за его работу — вызвала неоднозначную реакцию как в профессиональной театральной среде, так и у зрителей.

Почему в «Ленкоме» возмутились идеей чаевых для актеров

Бывший директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru возмутился нововведением. Он выразил мнение, что чаевые превращают театр в заведение общепита, что недопустимо. «Какой ужас! По-моему, это очень неприлично... Хотя сегодня мнения разные, особенно у молодежи. Но мне категорически претит [мысль о чаевых для артистов]», — сказал Варшавер.

Он вспомнил, как зрители благодарили великих актеров «Ленкома»: Олега Янковского, Евгения Леонова, Инну Чурикову, Александра Абдулова и других любимых артистов — цветами или баночками с домашним вишневым вареньем, но не деньгами. «Это [чаевые] сразу переводит театр в область ресторанного бизнеса», — считает собеседник.

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок заявил, что тоже ни за что не ввел бы подобное на своей площадке. «Любая идея имеет право на существование, решать должен сам театр и актеры. Я бы этого в театре Вахтангова не сделал. По отношению к актерам это некорректно: они не оказывают услуги, а служат сцене, высоким смыслам. А тут, получается, что платим, как официанту в ресторане за то, что он быстро принес блюдо или подал салфетку. Мне кажется, это немножечко „не туда“», — сказал Крок.

Почему театрам не хватает денег на артистов

Председатель Московской городской территориальной организации Российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина отнеслась к идее скептически. Она напомнила, что сегодня московские театры получают весьма внушительные деньги из бюджета. Кроме того, цены на билеты для зрителей в ряде учреждений культуры достаточно высоки.

Вопрос в том, что не всегда эти средства расходуются рационально, но это тема для отдельного разговора, отметила Фомина. Например, по ее словам, делают дорогостоящие декорации на миллионы рублей.

«А на поддержку артистов предлагают скидываться зрителям, помимо приобретения билета, так получается? Делают декорации на миллионы рублей, какое-то развлекательное шоу, а не спектакль. То есть нерациональное использование финансовых средств. И непонятно, как это контролировать», — сказала Фомина.

Кстати, в «Покровка.Театр» сейчас нет первичной профсоюзной организации — актеры сами защищают свои права, уточнила собеседница. А систему чаевых для актеров не практикует ни одно государственное культурное учреждение в мире. Муниципальный «Покровка.Театр» стал в этом смысле первопроходцем.

Готовы ли актеры «Покровка.Театр» получать чаевые

В самом «Покровка.Театр» мнения разделились. Часть артистов поддержала инициативу чаевых, есть те, кто воздержался, рассказал NEWS.ru актер Владимир Щербаков. «Я в этом [теме с чаевыми] не участвую просто. Есть актеры, которые дали разрешение. Я не давал. Мне кажется, это несколько унизительно», — признался артист.

Ведущая актриса театра Дина Корзун воздержалась от комментариев, уточнив в беседе с NEWS.ru: нужно время — посмотреть, как система будет работать.

Зрители в соцсетях высказываются жестче. «Чаевые нужно вообще запретить — все получают зарплату... В Китае, например, оставлять чаевые считается оскорбительным, таким жестом потребитель ставит себя как бы на ступеньку выше», — пишет один из возмущенных пользователей. Другой предположил, что инициатива чаевых могла быть позаимствована худруком «Покровка.Театр» Дмитрием Бикбаевым у пунктов выдачи товаров маркетплейсов. Там недавно как раз ввели такую услугу.

Могли ли в «Покровка.Театр» придумать чаевые ради хайпа

Театральный критик Марина Тимашова предположила, что инициатива с чаевыми может таким способом привлечь внимание к театру в условиях жесткой конкуренции.

«Возможно, это хайп, реклама, чтобы люди повернулись в сторону этого театра. Все же пользуются разными методами. Одни приглашают знаменитого артиста участвовать в спектаклях, который на сцену не выходил много лет, другие певичку возьмут из поп-мира. Возможно, что и здесь лишь рекламный трюк», — предположила критик.

Она подчеркнула, что в самом факте чаевых нет ничего дурного или зазорного. Если артисты готовы принять такой формат внимания от зрителей, то почему бы и не ввести такую систему благодарностей.

«В данном случае зависит от самих артистов. Если они принимают такой способ [признания своего таланта], значит, это возможно. А если им самим это кажется недостойным, то, я думаю, что театр бы и не позволил себе дать такое объявление [о возможности поддержки артистов чаевыми]», — резюмировала критик.

Тимашова усомнилась, что неравномерный приток чаевых (одному артисту переводят больше, другому — меньше) может повлиять на отношения в труппе. В этой среде привыкли к конкуренции.

В дирекции «Покровка.Театр» NEWS.ru сообщили, что получили большое количество запросов от прессы на тему чаевых. По причине такого ажиотажа, по словам представителей учреждения, худрук Дмитрий Бикбаев не может сегодня дать официальный комментарий.

