Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 18:06

«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции

Переименованный Театр на Покровке начал 35-й сезон после масштабного ремонта

Дмитрий Бикбаев Дмитрий Бикбаев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Театр на Покровке, который получил новое название «Покровка.Театр», начал 35-й сезон после масштабного ремонта, пишет 360.ru. В ходе реконструкции специалисты увеличили главный зал — теперь он вмещает 120 зрителей, а не 80. Новым худруком театра назначили Дмитрия Бикбаева, а директором — Алексея Родина.

Раньше, как и во многих театрах, здесь были артисты расположены отдельно, у каждого была своя фотография. В этот раз мы решили усилить ощущение камерного театра единением труппы, — отметил Бикбаев.

В рамках торжественного открытия для гостей провели экскурсию по обновленному учреждению. На сцене зрителям представили комедийный спектакль «В поисках театра». Всего в новом сезоне планируется четыре премьеры.

Ранее актриса Дина Корзун сыграла в постановке «Вечно живые» в рамках юбилейного сезона «Покровка.Театр». Постановку показали в Театре на Покровке в Москве.

Москва
театры
ремонты
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разговоры исчерпаны»: в Белоруссии сделали важное заявление по «Орешнику»
Microsoft заключила сделку с OpenAI
Белоусов встретился с министром обороны Сирии
Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле
Военэксперт раскрыл судьбу французского Иностранного легиона на Украине
Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине
В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»
«Запахло жаренным»: командир роты ВСУ дезертировал
Очередной виток насилия произошел в секторе Газа
Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня
Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных
Семья умершего от рака Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение
В одном российском городе отменят оплату наличными в транспорте
Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста
Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Названа причина стабильности режима Мадуро в Венесуэле
Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.