«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции Переименованный Театр на Покровке начал 35-й сезон после масштабного ремонта

Театр на Покровке, который получил новое название «Покровка.Театр», начал 35-й сезон после масштабного ремонта, пишет 360.ru. В ходе реконструкции специалисты увеличили главный зал — теперь он вмещает 120 зрителей, а не 80. Новым худруком театра назначили Дмитрия Бикбаева, а директором — Алексея Родина.

Раньше, как и во многих театрах, здесь были артисты расположены отдельно, у каждого была своя фотография. В этот раз мы решили усилить ощущение камерного театра единением труппы, — отметил Бикбаев.

В рамках торжественного открытия для гостей провели экскурсию по обновленному учреждению. На сцене зрителям представили комедийный спектакль «В поисках театра». Всего в новом сезоне планируется четыре премьеры.

Ранее актриса Дина Корзун сыграла в постановке «Вечно живые» в рамках юбилейного сезона «Покровка.Театр». Постановку показали в Театре на Покровке в Москве.