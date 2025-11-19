Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 13:19

В ГД объяснили, что такое историческая правда

Толстой: важно знать историческую правду и быть готовым к вызовам

Петр Толстой Петр Толстой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Историческая правда заключается в том, что многие события повторяются в истории, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Парламентарий рассказал корреспонденту NEWS.ru на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора, что ее важно знать и быть готовыми к новым вызовам.

Историческая правда она в том, что действительно многие события в жизни в истории человечества они повторяются. И очень важно эту историю знать, чувствовать и быть готовым к вызовам, — отметил Толстой.

Парламентарий уточнил, что последние события показали стойкость страны несмотря на различные трудности. Победа России станет лучшим доказательством исторической правоты страны, добавил он.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что население ЛДНР и Новороссии три года назад вернулось на свою родину, в Россию, чем жители выбрали восстановление исторической правды и справедливости. Как указал политик, совместное преодоление вызовов делает все стороны сильнее.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что в РФ можно использовать советский опыт сплочения большого народа. По его словам, на смену идеологии должен прийти патриотизм.

