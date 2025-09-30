Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 08:53

Володин рассказал, как ЛДНР и Новороссия восстановили историческую правду

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Население ЛДНР и Новороссии три года назад вернулось на свою родину, в Россию, тем самым жители выбрали восстановление исторической правды и справедливости, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его поздравление с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ приводит пресс-служба Государственной думы. Как указал политик, совместное преодоление вызовов делает все стороны сильнее.

Три года назад жители Донбасса и Новороссии сделали выбор в пользу восстановления исторической правды и справедливости — вернуться на свою родину, в Россию. Это решение определило наше общее будущее, открыло новые возможности для развития и укрепления страны, — отметил Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, поддержав решение Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией, страна поступила как должно. По его словам, спецоперация на Украине стала способом защиты их ответственного выбора. Также глава государства напомнил о единстве исторической борьбы, культуры и веры.

