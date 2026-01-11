«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали

Первого заместителя главы Калининского района Краснодарского края Андрея Антоненко уволят за нецензурную брань и угрозы членам отряда муниципальной службы спасения, сообщил глава района Виктор Кузьминов. Что об этом известно?

Как Антоненко угрожал спасателям

Чиновник, будучи ответственным по району, устроил разнос сотрудникам службы спасения, используя нецензурную брань и угрожая им физической расправой. Матерную тираду Антоненко сняли на видео и распространили в Сети.

Как пишут СМИ, конфликт Антоненко со спасателями начался из-за претензий чиновника к внешнему виду сотрудников. После чего в службе спасения попросили Антоненко не выражаться в грубой форме и пообещали написать заявление в полицию.

«Так что, заявление вам дать написать? Да я вас тут всех уничтожу. Ты понял меня? Что ты хотел от меня? Чтобы я тебе ответ написал на твои вопросы? Я напишу, но только всем будет плохо. Давай, пиши дальше заявления на меня. Ты кто тут такой? И кто я?! Где ваш старший?! Перестреляю вас всех. Слушай меня сюда, я сегодня ответственный по району», — заявил в ответ госслужащий.

Очевидцы также предположили, что Антоненко был нетрезв.

На ситуацию отреагировал глава района Виктор Кузьминов. Он решил уволить своего заместителя.

«30 декабря 2025 года мой первый заместитель Антоненко Андрей Григорьевич, находясь на территории спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым. Принял решение 12 января освободить Антоненко от занимаемой должности», — написал Кузьминов в Telegram-канале.

Какой еще похожий случай произошел в прошлом году

В июле 2025-го распространилось видео, как спикер городской думы Томска, бывший участник СВО Сергей Сеченов пригрозил «снять голову» местному жителю во время публичной встречи.

На записи видно, как Сеченов вступает в конфликт с мужчиной, после чего переходит на оскорбления. В какой-то момент депутат призывает собеседника говорить «на три тона тише», а тот просит на него не кричать.

Сергей Сеченов Фото: Дума города Томска

«Слышь, ты мне еще раз тыкнешь, я тебе [лицо] сломаю <…>. Еще раз говорю, я тебе сейчас голову сниму, орешь на меня»,— ответил ему на это Сеченов.

Далее избиратель скрывается среди присутствующих женщин, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Позже Сеченов прокомментировал скандал в Telegram-канале. Он подтвердил, что это видео с его участием.

«Действительно, это видео с моим участием на встрече с жителями на улице Вокзальной. Продолжительная конфликтная ситуация между двумя домами из-за места размещения контейнерной площадки [для мусора]», — написал парламентарий.

Сеченов пояснил, что его оппонент «провоцировал скандал и оскорблял окружающих».

«Очень жаль, что нет полного видео той встречи <...>. Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть», — заявил депутат.

Сеченов остается спикером городской думы.

