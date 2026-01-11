Почему не работает WhatsApp 11 января: где сбои в России, полная блокировка

Сегодня, 11 января, во многих регионах России не работает WhatsApp. Что известно, где сбои, была ли проведена полная блокировка мессенджера, в чем причины ограничений?

Где в России не работает WhatsApp 11 января

В воскресенье, 11 января, жалобы на WhatsApp поступают из десятков регионов: через мессенджер невозможно отправлять текстовые и голосовые сообщения, пересылать фото и видео, не приходят оповещения, не работают звонки. Проблемы наблюдаются на мобильных и стационарных устройствах. В отдельных случаях пользователи полностью теряют доступ к WhatsApp.

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» насчитывается несколько десятков жалоб на мессенджер за сутки. Обращения поступают из Нижегородской, Новосибирской, Омской, Липецкой областей, Москвы, Сахи (Якутии), Чувашии — по 13%, Челябинской области, Санкт-Петербурга — по 6%.

На сайте Downdetector.su также оставили много жалоб на WhatsApp. Пользователи жалуются на некорректную работу оповещений (53%), сбои мобильного приложения (29%), сайта (10%), личного кабинета (4%) и общий сбой (2%).

Почему не работает WhatsApp 11 января, полная блокировка

Последовательные ограничения против WhatsApp вводятся по инициативе Роскомнадзора — мессенджер не соблюдает российские законы. Регулятор подчеркнул, что WhatsApp используется для организации и проведения терактов и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что «действия по замедлению, по скоростям и так далее» были необходимы, потому что политическое руководство стран, в которых зарегистрированы WhatsApp и другие недружественные платформы, не дает им возможности соблюдать российские законы.

«Этим и были вызваны соответствующие [ограничительные] действия. <...> Нужно ли было это делать? Конечно», — сказал Путин.

Полная блокировка WhatsApp в России будет проведена, если мессенджер продолжит игнорировать требования российского законодательства, отметили в Роскомнадзоре.

По оценке зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, WhatsApp полностью заблокируют в ближайшее время — в конце 2025-го он предположил, что на это потребуется два-три месяца.

Влияют ли настойки WhatsApp на его работу

В Сети появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может улучшить работу WhatsApp, однако директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заверил, что это фейк.

«Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.

Эксперт также предупредил о росте активности киберпреступников на фоне вводимых ограничений. Они распространяют фишинговые ссылки под видом сервисов для обхода блокировки.

