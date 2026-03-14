Одна европейская страна потребовала от Германии репарации на оружие

Президент Польши Навроцкий потребовал от Германии репарации для закупки оружия

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил Германии выплатить репарации для закупки вооружений, передает Gazeta.pl. С такой инициативой он выступил на встрече с избирателями в пятницу вечером.

По словам польского лидера, немецкие выплаты можно было бы направить на развитие вооруженных сил страны. Навроцкий предложил начать процесс с инвестиций из бюджета ФРГ в польскую армию и укрепление восточного фланга НАТО.

Таким образом Варшава рассчитывает совместить получение репараций с усилением обороноспособности. Политик призвал реализовать этот план для обеспечения безопасности региона.

Ранее Навроцкий, выступая в Освенциме в 81-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря заявил, что Германия до сих пор не выплатила репараций за ущерб, нанесенный Польше во Второй мировой войне. По его словам, без этого невозможно достичь полноценного примирения, передает пресс-служба главы республики.

До этого президент Польши наложил вето на законопроект об участии страны в программе военных кредитов ЕС SAFE. С соответствующим заявлением глава государства выступил в обращении к нации.

