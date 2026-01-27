Польша напомнила Германии о холокосте и потребовала репараций

Германия до сих пор не выплатила репараций за ущерб, нанесенный Польше во Второй мировой войне, заявил президент страны Кароль Навроцкий, выступая в Освенциме в 81-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря. По его словам, без этого невозможно достичь полноценного примирения, передает пресс-служба главы республики.

Немецкое государство до сих пор не заплатило репарации Польше за зло Второй мировой войны. Так не строится мирный мир — за каждое преступление и каждую войну нужно просто заплатить и извиниться. Тогда мы сможем почувствовать, что выполнили свой современный долг, — сказал Навроцкий.

В 2022 году Польша официально требовала от ФРГ 6,2 трлн злотых, однако правительство Германии неоднократно отвергало эти претензии, ссылаясь на исторические соглашения. После смены власти в Варшаве в 2024 году новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что юридических оснований для требований репараций у страны нет, фактически закрыв этот вопрос.

Ранее впервые за 25 лет из Германии уехало больше поляков, чем приехало, создав отрицательное миграционное сальдо. Эксперты связывают этот отток с ухудшением экономической ситуации и случаями дискриминации в ФРГ, а также с возросшей привлекательностью самой Польши.