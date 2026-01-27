Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 20:46

Польша напомнила Германии о холокосте и потребовала репараций

Польша потребовала от Германии выплаты репараций за Вторую мировую войну

Кароль Навроцкий
Германия до сих пор не выплатила репараций за ущерб, нанесенный Польше во Второй мировой войне, заявил президент страны Кароль Навроцкий, выступая в Освенциме в 81-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря. По его словам, без этого невозможно достичь полноценного примирения, передает пресс-служба главы республики.

Немецкое государство до сих пор не заплатило репарации Польше за зло Второй мировой войны. Так не строится мирный мир — за каждое преступление и каждую войну нужно просто заплатить и извиниться. Тогда мы сможем почувствовать, что выполнили свой современный долг, — сказал Навроцкий.

В 2022 году Польша официально требовала от ФРГ 6,2 трлн злотых, однако правительство Германии неоднократно отвергало эти претензии, ссылаясь на исторические соглашения. После смены власти в Варшаве в 2024 году новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что юридических оснований для требований репараций у страны нет, фактически закрыв этот вопрос.

Ранее впервые за 25 лет из Германии уехало больше поляков, чем приехало, создав отрицательное миграционное сальдо. Эксперты связывают этот отток с ухудшением экономической ситуации и случаями дискриминации в ФРГ, а также с возросшей привлекательностью самой Польши.

