Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза Захарова: именно СССР помогал восстанавливать Польшу после Второй мировой войны

Именно СССР во время Второй мировой войны, несмотря на то, что сам «истекал кровью и страдал от голода», помогал Польше и восстанавливал ее столицу в послевоенные годы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Так она прокомментировала требование Варшавы о репарациях от Москвы.

Захарова напомнила о соглашении 1945 года, которое предусматривало займы в размере 50 млн рублей и $10 млн (762 млн рублей) для нужд внешней торговли Польши. Кроме того, советские республики поставляли туда уголь, керосин, мясо, хлеб, сахар, текстильное сырье и другие товары.

Вспомните, что это за годы — 1945-й. Это еще кровопролитные шли бои. Несмотря на то, что страна истекает кровью, страдает от голода, холода, она разрушена, семьи не соединены, Польша получает эту помощь для собственного восстановления, — указала дипломат.

Она также обратила внимание на восстановление Варшавы, которое фактически осуществил Советский Союз. По словам дипломата, достаточно сравнить, как выглядела польская столица сразу после войны и спустя 5–10 лет. При этом Захарова отметила, что Польша, требующая репараций, сама участвовала в разделе Чехословакии, и призвала ее помнить и о других исторических эпизодах, включая интервенцию.

Мы никогда сами им об этом не говорили. Никогда не попрекали ни куском хлеба, ни энергоресурсами, ни углем. Но говорим тогда, когда вот эти люди, даже не знаю, как их назвать, просто неадекватные придумывают истории про то, как над ними якобы издевались, — заключила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что у Польши остались неоплаченные исторические счета перед Россией. По ее словам, речь, в частности, идет о супруге Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марине Мнишек.