У Польши остались неоплаченные исторические счета перед Россией, в частности за супругу Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марину Мнишек, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Так дипломат ответила на требование Варшавы о репарациях от Москвы.

Передайте им, что еще не все счета Марии Мнишек оплачены. Мы тут являемся еще и кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные, — сказала Захарова.

Прежде издание Financial Times сообщало о подготовке польскими властями иска против Российской Федерации. Речь в нем идет о так называемых репарациях якобы за последствия периода «советского господства» в стране.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц заявил, что на Варшаву следует подать встречный иск — например, за поставки оружия Украине, из которого обстреливают российские регионы. Он также сообщил, что с начала СВО Польша передала Киеву более 300 танков Т-72, PT-91 и Leopard 2A4.

Также первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что намерение Польши через суд добиться от России компенсации за ущерб от якобы «советской оккупации» является очередной попыткой русофобского пиара. Он отметил, что подобные претензии не имеют под собой реальных оснований.