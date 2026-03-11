Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 01:28

Средства ПВО отражают атаку БПЛА на Сочи

Прошунин: системы ПВО сработали в Сочи для отражения атаки беспилотников

Фото: МО РФ
Средства противовоздушной обороны в ночь на 11 марта отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Сочи, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. По его словам, все службы приведены в состояние максимальной готовности.

Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления, — отметил градоначальник.

Мэр также призвал граждан не публиковать в соцсетях видео работы ПВО, беспилотников и их обломков, а также действий спецслужб. Сигнал тревоги будет отменен, как только обстановка станет безопасной. Координацию ситуации на месте ведет оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. В Минобороны РФ проинформировали, что атака отражалась 10 марта в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Всего 12 дронов ВС РФ сбили над территорией Крыма, по семь — над Белгородской областью и акваторией Черного моря, еще шесть — над Краснодарским краем.

