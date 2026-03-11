Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 02:29

Полутвердый сыр в РФ теперь будет производиться по особым технологиям

Росстат принял новый ГОСТ на производство полутвердого сыра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России принят новый ГОСТ на полутвердые сыры, который вступит в силу в январе 2027 года. Главное новшество — разрешение использовать сычужные ферменты микробного происхождения наряду с животными, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Требования к сырью и ингредиентам для производства сыров сохранились на высоком уровне, — указано в сообщении.

Нововведения позволят расширить ассортимент и улучшить технологические возможности производителей. Согласно новому стандарту, производители смогут выпускать сыр с использованием высокоочищенных химозинов микробного происхождения, которые уже применяются в мировой практике и обеспечивают хорошее качество продукта.

Изменены требования к размерам и массе головок: российский сыр теперь может весить от 4 кг (ранее от 4,7 кг), голландский — от 1,3 кг (ранее от 1,8 кг). При этом ширина голландского сыра увеличена до 20 см.

Появилась возможность выпускать сыр в форме евроблока — прямоугольного бруска массой до 24 кг. Легкий сыр (до 3 кг) можно фасовать тертым, в слайсах, кубиках или брусках. Важное новшество — продажа сыра, фасованного непосредственно производителем, что гарантирует свежесть и прослеживаемость. Требования к жирности остались прежними, но допускаются отклонения до 2%.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2026 года в России вводится новый межгосударственный стандарт на свежую хурму. Документ, утвержденный Росстандартом, унифицирует требования к плодам на пространстве нескольких стран, упростит взаимную торговлю и определит, какую хурму считать высшим сортом, а какую можно отнести ко второму.

