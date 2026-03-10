Забудьте про чипсы! Эти сырные треугольнички в 100 раз круче. Хрустящие, натуральные, с пармезаном, готовятся за 10 минут

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
В этих треугольничках живет идеальный контраст. Тонкий, рассыпчатый хруст, который тут же сменяется бархатистой, почти воздушной нежностью. Они не жуются, а буквально растворяются на языке, оставляя послевкусие насыщенного, благородного сыра.

100 г холодного сливочного масла нарезаю кубиками. Просеиваю к нему 100 г муки, добавляю щепотку соли и быстро рублю ножом или в комбайне до состояния мелкой крошки. Добавляю 100 г тертого пармезана (или другого твердого сыра) и перемешиваю. Вмешиваю один желток и быстро собираю тесто в ком, не вымешивая. Заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 20 минут.

Охлажденное тесто делю на части, раскатываю в пласт толщиной 3–4 мм и нарезаю на небольшие квадраты, которые затем режу по диагонали на треугольники. Слегка взбиваю белок, смазываю им заготовки и посыпаю кунжутом, маком, паприкой или сушеным луком. Выкладываю на противень и выпекаю в разогретой до 170 °C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Подаю теплыми или полностью остывшими.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

