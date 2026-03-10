Желтки, масло и мука — через 30 минут на столе печенье, которое тает во рту: нежнее и вкуснее любого покупного

Беру яичные желтки, сливочное масло и муку — и замешиваю нежнейшее тесто, из которого получается рассыпчатое, ароматное печенье, достойное лучших кондитерских. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для уютного чаепития или быстрого десерта.

Его необычность в том, что благодаря желткам печенье получается особенно рассыпчатым и нежным, а готовится из самых доступных продуктов.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие печенья с тонкой сахарной корочкой и нежной, тающей серединкой. Они такие ароматные и вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай. Никаких магазинных добавок и консервантов — только натуральный вкус домашней выпечки.

Для приготовления вам понадобится: 3 яичных желтка, 200 г сливочного масла (комнатной температуры), 100 г сахарной пудры, 250 г муки, щепотка соли, ванилин по желанию. Масло взбейте с сахарной пудрой до пышности. По одному добавьте желтки, продолжая взбивать. Всыпьте муку, соль и ванилин, замесите мягкое тесто.

Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте печенья любой формы. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 12–15 минут до золотистого цвета. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.

