Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 12:00

Об этом рецепте знают единицы. Нежные лимонные блинчики на Масленицу. Без весов и заморочек, все очень просто

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти лимонные блины — гениально простое и невероятно вкусное открытие для всех, кто любит свежие цитрусовые нотки в выпечке. Их необычность в том, что тонкое, ажурное тесто пропитывается ароматом лимонной цедры и лёгкой кислинкой сока, создавая идеальный баланс сладости и свежести. Получается обалденная вкуснятина: нежные, эластичные блинчики с золотистыми кружевными краями, которые тают во рту, оставляя приятное лимонное послевкусие. Они хороши и сами по себе, и со сметаной, и с мёдом — настоящий солнечный завтрак, который поднимает настроение с первой ложки.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 7 ст. ложек муки, 300 мл молока (любой жирности), 3–4 ст. ложки сахара, четверть лимона (цедра и сок), 1,5 ст. ложки растительного масла. Яйца взбейте с сахаром до лёгкой пены. Влейте молоко, добавьте натёртую лимонную цедру и сок четверти лимона, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, тщательно размешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться жидким, как обычное блинное. Влейте растительное масло и дайте тесту постоять 10–15 минут. Разогретую сковороду слегка смажьте маслом и выпекайте блины на среднем огне по 30–40 секунд с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте тёплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Масленица
рецепты
блины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва в одном из украинских ТЦК
«Информационные финты»: политолог о перспективах третьей мировой войны
«Станет провалом»: в ГД оценили готовность Зеленского к встрече с Путиным
«Когда припирает»: Захарова связала дело Навального с файлами Эпштейна
Дроны и ракеты ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище
В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле
Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза
В Совфеде объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт
Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее
Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве
«Похоже на 1937-й год»: политолог о миротворческих усилиях Трампа
Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму
Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием
Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты
«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса
Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»
В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.