Об этом рецепте знают единицы. Нежные лимонные блинчики на Масленицу. Без весов и заморочек, все очень просто

Об этом рецепте знают единицы. Нежные лимонные блинчики на Масленицу. Без весов и заморочек, все очень просто

Эти лимонные блины — гениально простое и невероятно вкусное открытие для всех, кто любит свежие цитрусовые нотки в выпечке. Их необычность в том, что тонкое, ажурное тесто пропитывается ароматом лимонной цедры и лёгкой кислинкой сока, создавая идеальный баланс сладости и свежести. Получается обалденная вкуснятина: нежные, эластичные блинчики с золотистыми кружевными краями, которые тают во рту, оставляя приятное лимонное послевкусие. Они хороши и сами по себе, и со сметаной, и с мёдом — настоящий солнечный завтрак, который поднимает настроение с первой ложки.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 7 ст. ложек муки, 300 мл молока (любой жирности), 3–4 ст. ложки сахара, четверть лимона (цедра и сок), 1,5 ст. ложки растительного масла. Яйца взбейте с сахаром до лёгкой пены. Влейте молоко, добавьте натёртую лимонную цедру и сок четверти лимона, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, тщательно размешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться жидким, как обычное блинное. Влейте растительное масло и дайте тесту постоять 10–15 минут. Разогретую сковороду слегка смажьте маслом и выпекайте блины на среднем огне по 30–40 секунд с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте тёплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.