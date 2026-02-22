Зимняя Олимпиада — 2026
На границе с Китаем сожгли гигантское чучело

В Благовещенске на льду Амура сожгли 15-метровое чучело Масленицы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Благовещенске на льду реки Амур, на границе с Китаем, впервые сожгли чучело Масленицы, сообщили в пресс-службе регионального агентства гостеприимства. На праздничные гулянья прибыли свыше тысячи человек.

Когда солнце стало садиться, зажигательный механизм привели в действие: сначала вспыхнула верхушка деревянной скульптуры, затем огонь за считанные секунды охватил весь арт-объект. Пылало так, что языки костра можно было разглядеть и с середины площади Ленина, и с китайского берега, — говорится в сообщении.

Чучело Масленицы весом шесть тонн строили больше 10 дней. Его сделали дальневосточные мастера по проекту московского архитектора Антона Кочуркина.

До этого арт-объект в виде огромного сердца высотой 25 метров сожгли во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Образ горящего сердца отсылает к герою произведения Максима Горького Данко, который вырвал сердце из груди, чтобы осветить людям путь.

Тем временем в Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело лабубу. Сожжение некогда популярного у детей персонажа состоялось в археологическом парке «Аргамач» в районе Ельца.

Китай
Благовещенск
Масленица
праздники
