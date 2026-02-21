Зубастого любимца детей отправили на костер в российском регионе В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело лабубу

В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело лабубу, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Сожжение некогда популярного у детей персонажа состоялось в археологическом парке «Аргамач» в районе Ельца.

На праздник приехали гости из разных регионов России. Желающих лицезреть горящего лабубу оказалось так много, что на въезде в парк собралась километровая пробка. При этом сожжение популярных персонажей — не новая идея для парка, в прошлые годы там сжигали Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера, Короля Ночи и Хагги Вагги.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявлял, что чучело лабубу, которое намерены сжечь в Липецкой области на Масленицу, на самом деле является не просто шуточным персонажем, а демонической сущностью, визуально скопированной с монстра из компьютерной игры Doom 2. По его словам, организаторы, прикрываясь развлечением, приучают молодежь к чуждой православному сознанию эстетике.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров сообщил, что сжигание чучела, хоть и является частью праздничных гуляний, может повлечь за собой штрафы. По его словам, специальных санкций за сам ритуал нет, но виновные могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение пожарной безопасности.