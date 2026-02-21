Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 17:11

Зубастого любимца детей отправили на костер в российском регионе

В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело лабубу

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело лабубу, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Сожжение некогда популярного у детей персонажа состоялось в археологическом парке «Аргамач» в районе Ельца.

На праздник приехали гости из разных регионов России. Желающих лицезреть горящего лабубу оказалось так много, что на въезде в парк собралась километровая пробка. При этом сожжение популярных персонажей — не новая идея для парка, в прошлые годы там сжигали Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера, Короля Ночи и Хагги Вагги.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявлял, что чучело лабубу, которое намерены сжечь в Липецкой области на Масленицу, на самом деле является не просто шуточным персонажем, а демонической сущностью, визуально скопированной с монстра из компьютерной игры Doom 2. По его словам, организаторы, прикрываясь развлечением, приучают молодежь к чуждой православному сознанию эстетике.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров сообщил, что сжигание чучела, хоть и является частью праздничных гуляний, может повлечь за собой штрафы. По его словам, специальных санкций за сам ритуал нет, но виновные могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение пожарной безопасности.

Россия
Липецкая область
Масленица
чучело
сжигание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Белого лотоса» сообщила шокирующую новость о личной жизни
Новая роль в Голливуде, слухи о романе, армия: как живет Марк Эйдельштейн
Почти 50 россиян пришли не в угоду Зеленскому
Участник СВО раскрыл, как работает система реабилитации на самом деле
«Показывать правду»: участник СВО о съемке документальных фильмов
Стало известно об ухудшении ситуации в Энергодаре
Симоньян назвала главную задачу фестиваля «RТ.Док: Время наших героев»
Поляки выступили против дальнейшей милитаризации Евросоюза
Психолог назвала лучшие варианты подарков мужчинам на 23 Февраля
Лишившийся ног ветеран СВО рассказал о цели программы «Время Героев»
Дэниел Рэдклифф вспомнил нелепое предложение на съемках «Гарри Поттера»
Стало известно, куда Петросян отправилась после выступлений на Олимпиаде
Умерла «бурановская бабушка» Зоя Дородова: что известно, болезнь
Назван неожиданный кандидат на роль нового Джеймса Бонда
В Госдуме оценили отказ украинцев от блинов на Масленицу
Российский боец рассказал о замерзших телах наемников ВСУ
Первый полет к Луне за 50 лет: когда запуск Artemis II, риски для экипажа
Украина повторила антирекорд ОИ 2010 года
Российские ученые создали аэростатный аналог Starlink
Авария на дороге в Оренбургской области унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.