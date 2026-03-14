В Саратове ввели ограничения на полеты Росавиация: в аэропорту Саратова временно прекратили прием и выпуск самолетов

Аэропорт Саратова временно прекратил работу, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация). По информации ведомства, воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О возобновлении полетов будет сообщено позже.

Аэропорт Саратов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Тюмени во вьетнамский Нячанг, предварительно подал сигнал бедствия из-за проблемы с двигателем. Экипаж запросил экстренную посадку над территорией Мьянмы.

Кроме того, стало известно, что Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы. В пресс-службе ведомства уточнили, что такое решение могут принять из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, были найдены нарушения.

Кроме того, рейс крупной авиакомпании задержали из-за отсутствия наклейки «Курение запрещено» в одном из рядов салона. Как сообщило издание The New York Post, самолет уже был готов к вылету, но пассажирам пришлось подождать, когда надпись вернут.