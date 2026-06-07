Крупнейшая за семь лет вспышка инфекционного заболевания накрыла США

Резкий всплеск заболеваемости корью зафиксирован в Калифорнии: по всему штату подтверждены 74 случая в семи округах, что стало самым высоким показателем за последние семь лет, сообщает New York Post. Ситуация усугубляется обнаружением вируса в сточных водах округа Мерсед, что может свидетельствовать о его скрытой циркуляции даже там, где нет подтвержденных больных.

Основной причиной быстрого распространения инфекции стали пробелы в иммунитете. Данные показывают, что около 96% заболевших либо не были привиты, либо их статус вакцинации неизвестен. Несмотря на то, что в целом по штату привито около 95% детей, вирус находит пути для распространения в тесно сплоченных группах непривитых людей, — говорится в публикации.

Ранее Медики предупреждали о глобальном распространении кори из-за резкого снижения коллективного иммунитета. Инфекция затрагивала регионы с низким уровнем вакцинации на юго-западе США, в Мексике и Канаде. В Техасе от вспышки кори уже погибли двое непривитых детей и один взрослый.