Школьник из Петербурга заболел корью Роспотребнадзор: у учащегося школы № 204 в центре Санкт-Петербурга выявлена корь

Корь выявлена у учащегося школы № 204 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В настоящий момент в образовательном учреждении организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

В связи с регистрацией случая кори у учащегося ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков» Центрального района Санкт-Петербурга межрегиональным управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, — сказано в сообщении.

