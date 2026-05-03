Трамп дал ответ по трехэтапному мирному плану Ирана Трамп назвал неприемлемыми предложения Ирана по завершению войны в три этапа

Вашингтон отклонил предложение Тегерана о завершении войны в три этапа, заявил президент США Дональд Трамп израильскому телеканалу Kan News. Он посчитал его неприемлемым.

Я изучил новое иранское предложение, и оно для меня неприемлемо, — сказал американский лидер.

При этом ранее он допускал, что некоторые пункты могли бы быть рассмотрены. Всего Иран представил США мирный план из 14 пунктов. Согласно данным Al Jazeera, трехэтапная инициатива предусматривает переход от перемирия к долгосрочному урегулированию на Ближнем Востоке, открытие Ормузского пролива и заморозку обогащения урана на срок до 15 лет, но без уничтожения ядерных объектов.

В интервью Трамп также вновь обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с призывом помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвав его «премьер-министром военного времени». Расследование в отношении политика началось в декабре 2016 года, а в 2019-м ему предъявили обвинения в получении незаконных подарков и мошенничестве с регулированием СМИ.

Ранее сообщалось, что движение судов через Ормузский пролив резко сократилось после заявлений президента США о перспективах конфликта с Ираном. Так, в субботу через морской путь прошли девять судов, а в воскресенье лишь два, оба под иранским флагом.