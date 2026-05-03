Зеленский обратился с «грабительской» просьбой к Норвегии Зеленский потребовал у премьера Норвегии Стере газ для следующей зимы

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере обратился к союзнику с просьбой. Он потребовал поставить природный газ на Украину на следующую зиму, рассказал сам украинский политик в своем Telegram-канале.

Особое внимание было уделено энергетической поддержке Украины. Проинформировал о наших потребностях, в частности, относительно природного газа на следующую зиму, — написал он.

Внутренняя энергетическая система Украины остается в критическом состоянии. Запрос газа у Осло — одно из свидетельств, которое доказывает, что все предыдущие заявления и попытки стабилизации оказались тщетными.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров объяснил, что западные страны мотивируют и поощряют хамское поведение Зеленского, потому что он им нужен. По его словам, никаких санкций к политику не применяют. Он напомнил, что даже США не стали ограничивать поставки вооружений или прекращать сотрудничество с Киевом, несмотря на резкие высказывания украинского президента. Аналогичным образом ведут себя и другие государства. Например, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, к которому Зеленский обращался в грубой форме, тоже не дал никакой реакции.