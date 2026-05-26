Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 09:05

Диетолог раскрыла неожиданную опасность привычки не завтракать

Врач Хохлова: пропуск завтрака чреват образованием камней в желчном пузыре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Привычка пропускать завтрак из-за нехватки времени или желания сократить калории может привести к образованию камней в желчном пузыре и повышению уровня мочевой кислоты, заявила NEWS.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова. По ее словам, регулярный отказ от утреннего приема пищи опасен кристаллизацией холестерина.

Многие привыкли начинать день без завтрака. Кому-то не хватает времени, кто-то таким образом сокращает калории. Однако такая привычка может привести к серьезным последствиям для здоровья, в том числе к образованию камней в желчном пузыре и повышению уровня мочевой кислоты. Когда человек регулярно пропускает завтрак и не дает утренней желчи излиться, это приводит к кристаллизации холестерина внутри пузыря. Со временем это формирует камни. 80% всех камней желчного пузыря холестериновые, — пояснила Хохлова.

По ее мнению, особенно опасно сочетание редких приемов пищи с экстремальными диетами или голоданием. Она отметила, что в этом случае риск образования камней и острых приступов возрастает еще больше. По словам эксперта, для здоровья важно питаться три-четыре раза в день, не делая больших перерывов между едой, и обязательно завтракать в течение часа после пробуждения.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям с заболеваниями нервной системы нельзя злоупотреблять чаем. Этот напиток следует осторожнее пить и тем, у кого есть нарушения сердечно-сосудистой системы.

Здоровье
советы
врачи
питание
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФСБ раскрыли программу НАТО по биологическому оружию
Глава ФСБ обвинил Запад в планах подорвать страны СНГ изнутри
«Прокси-силы»: Бортников предупредил о новой угрозе для Ирана
Бортников раскрыл хитрый план Британии против стран СНГ
Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась
Диетолог раскрыла неожиданную опасность привычки не завтракать
В ФСБ раскрыли детали ввоза взрывных устройств в Россию для терактов
В ФСБ раскрыли, как Украина стала главным оружейным рынком Европы
Немов назвал главную задачу гимнастов из РФ после возвращения флага и гимна
Политолог усмотрел связь между нападками ЕС на Белоруссию и Калининград
В Японии ответили на слухи о проблемах с поставками Tomahawk
Израиль провел секретные переговоры с предателем Палестины в ОАЭ
Испытанную в боевых условиях «Цитадель» впервые показали на форуме
Основатель «Аквариума» избавился от недвижимости в России
Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме
Россиянам раскрыли, как мошенники распространяют банковские трояны
Появились подробности пожара, унесшего жизни двух семей под Омском
Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей Су-35С
Раскрыто условие для перерасчета коммуналки за воду
Адвокат раскрыл, может ли переписка в мессенджере стать уликой
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.