Диетолог раскрыла неожиданную опасность привычки не завтракать

Многие привыкли начинать день без завтрака. Кому-то не хватает времени, кто-то таким образом сокращает калории. Однако такая привычка может привести к серьезным последствиям для здоровья, в том числе к образованию камней в желчном пузыре и повышению уровня мочевой кислоты. Когда человек регулярно пропускает завтрак и не дает утренней желчи излиться, это приводит к кристаллизации холестерина внутри пузыря. Со временем это формирует камни. 80% всех камней желчного пузыря холестериновые, — пояснила Хохлова.

По ее мнению, особенно опасно сочетание редких приемов пищи с экстремальными диетами или голоданием. Она отметила, что в этом случае риск образования камней и острых приступов возрастает еще больше. По словам эксперта, для здоровья важно питаться три-четыре раза в день, не делая больших перерывов между едой, и обязательно завтракать в течение часа после пробуждения.

