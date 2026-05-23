Диета «Стол № 15»: меню на неделю и список разрешенных продуктов

Что такое «Стол 15»: общий стол для выздоравливающих

Есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть? Этот вечный вопрос мучает философов, диетологов и обычных людей уже не одно столетие. Честный ответ, к которому постепенно пришла и наука, и здравый смысл, звучит примерно так: еда — это не враг и не культ, а инструмент. Инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Особенно когда организм ослаблен болезнью, недавней операцией или просто долгим периодом вынужденных ограничений.

Именно в такой момент диета «Стол номер 15» (общий стол без ограничений в классическом смысле слова) становится тем самым мостиком, который мягко и бережно возвращает вас к полноценной жизни — без стресса для желудка и без ощущения, что вы сидите на «больничной» еде. А еще данный образ приема пищи — идеальный переход на обычное питание после лечебных диет.

Что такое «Стол 15»: общий стол для выздоравливающих

Систему лечебного питания, которую сегодня используют в российских больницах и поликлиниках, разработал советский врач и ученый Мануил Исаакович Певзнер — основатель отечественной диетологии. Его система включает 15 лечебных столов, где каждый номер соответствует определенной группе заболеваний. «Стол № 15» для выздоравливающих — последний и самый «свободный» из них, имеющий гибкий список продуктов, который подойдет, пожалуй, большинству из нас.

«Стол номер 15» (его можно назвать общим столом без ограничений) назначают тогда, когда организм уже не нуждается в строгих лечебных ограничениях, но еще не готов к полноценной пищевой нагрузке: после перенесенных болезней, на финальном этапе восстановления, при заболеваниях без нарушений со стороны пищеварительного тракта. По сути, «Стол № 15» для выздоравливающих и прилагающийся к нему список продуктов — это не диета в привычном смысле, а плавное и бережное возвращение к нормальной жизни через еду.

По калорийности и нутриентному составу этот рацион практически совпадает с питанием здорового взрослого человека. Единственное принципиальное отличие: из меню убраны продукты, которые раздражают слизистые оболочки или плохо усваиваются после болезни, — острое, жирное, копченое. Все остальное — на столе.

Интересный факт: Мануил Певзнер разработал свою систему лечебных столов еще в 1920-е годы, и она оказалась настолько продуманной, что практически в неизменном виде применяется в России до сих пор — сто лет спустя.

Диета «Стол № 15»: меню на неделю и список разрешенных продуктов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основные принципы: разнообразное, полноценное, механически и химически щадящее питание

Диета «Стол № 15» строится на нескольких базовых принципах, которые делают ее одновременно щадящей и питательной.

Калорийность и состав: 2800–2900 ккал в сутки; белки — 90–95 г (55% животных), жиры — 100–105 г (30% растительных), углеводы — 400 г. Способы приготовления: любые — варка, тушение, запекание, жарка; температура пищи обычная. Режим: 4 приема пищи в день. Витамины: в период восстановления их содержание в рационе увеличивают — организм нуждается в микронутриентах особенно остро. Жидкость: 1,5–2 литра в сутки, включая первые блюда, напитки и воду.

Переход на обычное питание после лечебных диет через «Стол № 15» — это плавный, а не резкий процесс. Организм получает все необходимое, но не перегружается агрессивными продуктами.

Разрешенные и рекомендованные продукты

Что можно есть на диете «Стол № 15» — список продуктов широкий, и это главное его достоинство:

хлеб: ржаной, овсяный, отрубной; пшеничный — умеренно, желательно вчерашней выпечки;

супы: борщ, щи, рассольник, крупяные супы на мясном, рыбном или овощном бульоне, молочные супы;

мясо и птица: говядина, телятина, кролик, курица, индейка — в любом приготовлении;

рыба: любые сорта, любые способы приготовления;

молочные продукты: молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, неострые сыры — ежедневно;

яйца: вареные, омлеты, в составе блюд;

крупы и макароны: гречка, овсянка, манка, рис, геркулес, макаронные изделия; бобовые — ограниченно;

овощи и зелень: сколько душе угодно и в любом виде;

фрукты и ягоды: по аналогии с овощами и зеленью;

сладкое: мед, варенье, пастила, мармелад — умеренно;

жиры: сливочное, топленое и растительные масла;

напитки: чай, кофе с молоком, какао, соки, компоты, морсы, отвар шиповника.

Диета «Стол № 15»: меню на неделю и список разрешенных продуктов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запрещенные продукты: острые, жирные, копчености, алкоголь

Список запретов на «Столе № 15» невелик, но принципиален. Исключается тот провиант, который раздражает слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта или плохо усваивается ослабленным организмом:

жирное мясо: свинина, сало, баранина с большой прослойкой жира, утка, гусь;

любые копчености и колбасы — даже докторская;

острые и пересоленные сыры;

тугоплавкие жиры животного происхождения: говяжий, бараний, свиной смалец;

горячий свежий хлеб, сдоба и слоеная выпечка;

жгучие приправы в больших дозах: острый перец, горчица, хрен;

алкоголь — в любом виде и любых дозах;

крепко заваренный чай и кофе без молока;

редька, редис, сырые грибы — только с осторожностью и в малых количествах;

жирные торты и пирожные с кремом, шоколад, мороженое.

Диета «Стол № 15»: меню на неделю и список разрешенных продуктов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Примерное меню на 7 дней с рецептами

Это примерные рецепты для «Стола № 15» на неделю — меню легко подстраивается под сезон и личные предпочтения.

Понедельник

Завтрак: овсянка на молоке, вареное яйцо, чай.

Обед: борщ на говяжьем бульоне, паровая котлета из индейки, гречка, компотик.

Полдничный перекус: творог с медом, отвар шиповника.

Ужин: запеченный хек или судак, томленые или тушеные кабачки.

Вторник

Утренний прием пищи: омлетик (2 яйца), тост с маслом, бодрящий кофе, можно с молоком.

Обед: щи на курином бульоне, отварная грудка, рис, огурец.

Полдник: яблоко, кефир.

Ужин: тушеная говядина с морковью, картофельное пюре.

Среда

Завтрак: гречневая каша с маслом, сыр, чай.

Обед: рассольник, паровые рыбные тефтели, вермишель, кисель.

Полдник: творожная запеканка, молоко.

Ужин: запеченные куриные котлеты, овощной салатик с любимым маслом.

Четверг

Завтрак: манная каша на молоке, ряженка.

Второй прием пищи: овощной супчик с фрикадельками из телятины, тушеная капуста, морс или компот.

Перекус после обеда: банан, кефир.

Ужин: куриная грудка с картофелем (запеченная, вареная — на ваш вкус), огурец.

Пятница

Первое застолье: рисовая кашка, яйцо всмятку, какао.

Обед: молочный супчик с вермишелью, отварная треска, помидор.

Полдник: груша, стакан молока.

Завершающая трапеза: паровые говяжьи тефтели, гречка, морковный салат.

Суббота

Завтрак: творог со сметаной и медом, чай.

Обед: куриный суп с лапшой, запеченная рыба с овощами, морс.

Полдник: фруктовый салат из яблока, банана и груши.

Ужин: куриные бедра без кожи запеченные, тушеные овощи, кефир.

Воскресенье

Завтрак: омлет с помидорами и зеленью, кофе с молоком.

Обед: борщ со сметаной, паровые котлеты из кролика, пюре, компот.

Полдник: запеченное яблоко с медом.

Ужин: отварная рыба, рис, свежий овощной салат, кефир.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепты для «Стола номер 15» на неделю не требуют кулинарных подвигов. Возьмите паровые котлеты из индейки: 500 г фарша, яйцо, ломтик хлеба, размоченного в молоке, щепотка соли — и 20 минут в пароварке или духовке при 180 °C. Просто, быстро, полезно.

Для кого подходит этот стол: после операций, болезней, при недомоганиях

Диета «Стол №1 5», показания и меню охватывают широкий круг ситуаций. Этот стол назначают:

в период выздоровления после перенесенных инфекционных недугов, ОРВИ, гриппа;

после плановых хирургических вмешательств — как этап перехода от строгих послеоперационных диет к обычному питанию;

при хронических заболеваниях вне обострения, когда специальная диета не требуется;

при гипертонической болезни I–IIA стадии применяется вариант диеты с ограничением соли до 5–7 г в сутки (гипонатриевая модификация);

здоровым людям, которые хотят питаться разнообразно, сбалансированно и без излишеств.

«Стол номер 15» — общий стол без ограничений в том смысле, что он не привязан к конкретному диагнозу, но при этом остается щадящим и физиологически обоснованным. Переход на обычное питание после лечебных диет через «Стол № 15» — это не скачок в пропасть, а плавный спуск по лестнице к полноценной здоровой жизни. Диету «Стол № 15» ценят и любят за широчайшие показания и лояльное меню.

Меню на неделю общий стол по распорядку приема пищи по «Столу № 15» — это доказательство того, что правильное питание не обязано быть скучным, пресным или дорогим. Это обычная, вкусная, домашняя еда — просто без лишнего жира, копоти и раздражителей. Именно то, что нужно, чтобы снова почувствовать себя собой.

Ранее мы рассказывали, как оформить медицинский полис за один день.