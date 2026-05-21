Диетолог предупредила, кому опасно злоупотреблять чаем

Людям с заболеваниями нервной системы нельзя злоупотреблять чаем, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Этот напиток следует осторожнее пить и тем, у кого есть нарушения сердечно-сосудистой системы.

Крепкий чай вызывает у [людей с болезнями нервной системы] чрезмерную возбудимость. Физиологически это проявляется выбросом гормонов стресса надпочечниками, и они могут повышать давление. У человека проявляется приспособительная реакция на стресс: либо убежать, либо дать отпор. Для этого нужно большее поступление крови в мозг: сосуды сужаются, давление повышается, и сердце начинает биться учащенно, чтобы увеличить поступление кислорода, — объяснила Соломатина.

Врач отметила, что людям с высоким давлением нельзя пить чай в моменты обострения. В остальное время он будет им даже полезен. Специалист также предостерегла от употребления этого напитка людей с гастритом и язвой желудка. Чай содержит обилие дубильных и органических кислот, которые могут навредить их организму.

