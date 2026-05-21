Юрист объяснила, законно ли загорать в общественных местах

Загорать в общественных местах не запрещено, если не нарушается установленный порядок, рассказала «Ямал-Медиа» юрист Маргарита Черкасова. Она отметила, что правила поведения перед посещением лучше узнавать заранее.

Полное обнажение среди других людей, купание и загорание в неположенных местах может быть приравнено к мелкому хулиганству, за это предусмотрен штраф или даже арест на 15 суток, — рассказала Черкасова.

Юрист подчеркнула, что в некоторых парках есть специально отведенные зоны для загорания. По ее словам, важно соблюдать общие правила поведения: не нарушать порядок, не повреждать имущество, не загрязнять территорию.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что в жаркую погоду важно наносить на кожу SPF-крем 45+ для защиты лица и тела от солнечных лучей. Он также призвал избегать длительного нахождения на улице в период высоких температур.

