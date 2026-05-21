Предотвращен теракт в Керчи

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи

ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге на территории Керчи, сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю. Уточняется, что был задержан завербованный 32-летний житель города.

Сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ совместно с МВД по Республике Крым предотвращен террористический акт, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина по указанию куратора купил компоненты для самодельного взрывного устройства и хранил их в тайнике у себя дома. СВУ планировалось использовать для подрыва железнодорожного полотна.